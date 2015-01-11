Озерским медикам начислят недополученные деньги 15 мая

Напомним, накануне лидер озерского местного отделения «Единой России» Максим Шитов возмутился тем, что озерские медики недополучили зарплату за апрель. Медицинскому персоналу не начислили «дорожные»: доплату, гарантированную Президентом Владимиром Путиным.

Причиной тому оказалась бюрократическая проволочка, однако пострадали от этого медики, непосредственно работавшие с коронавирусными больными.

Через несколько часов после публикации ролика о ситуации знали в Москве. Сегодня пришел официальный ответ ФМБА России по ситуации с зарплатами медиков.

- По состоянию на 13 мая 2020 года по информации КБ №71 ФМБА России (ЗАТО Озерск) выплаты медицинским работникам не начислены. Планируемая дата начисления выплат за апрель – 15 мая 2020 года- говорится в записке.

При этом местное отделение «Единой России» перечислит 50% от партийных взносов медикам, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Кроме того, Шитов отметил, что уже обсудил ситуацию с генеральным директором ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым. Они договорились об оказании адресной помощи медработникам, принимающим участие в лечении коронавирусных больных.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42958/