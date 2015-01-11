Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 17 мая

Зарегистрировано: 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 21 человек, из которых 2 ребенка;

выздоровел: 1 человек.

В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 пребывает 19 пациентов. Они получают необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям находятся на лечении в г. Челябинске.

Один из новых пациентов, заразившихся коронавирусом – контактное лицо с заболевшими ранее, второй случай является последствием общения с жителями другого региона: к жительнице Озерска в сад, находящийся за пределами города, приезжали родственники из Свердловской области, инфицированные COVID-19.

На карантине находится 143 человека.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42970/