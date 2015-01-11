В Челябинской области пересчитали размер допвыплат для медработников «красной зоны»

В Челябинской области пересчитали размер стимулирующих выплат медицинских работников, непосредственно работающих с ковидом, – это потребовалось после внесения изменений в постановление федерального правительства № 484.

Напомним, в субботу, 16 мая, из документа была исключена формулировка «за фактически отработанное время».

«В соответствии с этой нормой, оперативно произведены перерасчеты за работу с коронавирусными больными, в субботу, 16 мая, деньги зачислены на счета медицинских организаций. Уже сегодня (17-го) будут завершены перечисления на счета врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей СМП», – говорится в сообщении.

На Южном Урале такие выплаты охватывают 1 259 медицинских работников.

Добавим, доплаты за счет областного бюджета получили еще более 5 тыс. медицинских работников, не попадающих в критерии федеральных доплат.

Напомним, размер федеральных доплат установлен в размере 80 тыс. рублей для врачей, 50-ти – для среднего медперсонала, 25-ти – для младшего (санитаров).

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-pereschitali-razmer-dopvyplat-dlya-medrabotnikov-krasnoy-zony_126506.html