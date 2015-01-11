Плюс 1 ребёнок…

Зарегистрировано: 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 22 человека, из которых 3 ребенка;

выздоровел: 1 человек.

В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 пребывает 20 заболевших. Они получают необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям находятся на лечении в г. Челябинске.

Новый пациент, заразившийся коронавирусом - ребенок (4 года), контактное лицо с заболевшими ранее. Дошкольное образовательное учреждение ребенок не посещал.

Напоминаем, в Озерском городском округе введен масочный режим. Ношение маски обязательно при посещении мест общественного пользования – это магазины, медицинские учреждения, аптеки, банки, парикмахерские, общественный транспорт и такси.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42976/