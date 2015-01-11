В горнозаводской зоне Южного Урала построят 19-километровую объездную дорогу – это будет сделано в рамках реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года Росавтодора, которым предусмотрена реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке с 1 564 по 1 609 км.

Проект строительства и реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке 1 564 – км 1 609 в Челябинской области предусматривает перевод существующей автодороги III категории в I-б категорию. Работы крупного и социально значимого объекта протяженностью 44 км разделены на три этапа.

Государственный контракт на реконструкцию первого этапа был заключен в 2019 году с вводом в эксплуатацию 14-километрового участка автомобильной дороги в октябре 2022 года. В рамках первого этапа будут построены четыре новых мостовых сооружения через реки Атя и Ук общей протяженностью 333,49 п.м.

Контракт на реконструкцию второго и третьего был заключен в 2020 году. В рамках второго этапа на участке с 1 578 по 1 598 км будут построены новая автомобильная дорога в обход города Сим протяженностью 19 км, а также две эстакады и двухуровневая транспортная развязка. На третьем этапе к 2024 году введут в эксплуатацию еще три новых эстакады и одну транспортную развязку в разных уровнях. Сооружения позволят обеспечить безопасное движение транзитного транспорта на обходе Сима.

К ноябрю 2024 года новый участок должен быть окончательно построен. В итоге на этой дороге, работающей в режиме перегруза, появятся четыре полосы движения, с шириной проезжей части в каждом направлении – 7,5 метра, что увеличит его пропускную способность, участок станет безопаснее и комфортнее для пользователей. Ввод в эксплуатацию всего объекта позволит направить транзитный транспорт за пределы городской черты, оптимизировать транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и значительно улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.

https://dostup1.ru/economics/V-gornozavodskoy-zone-Yuzhnogo-Urala-postroyat-19-kilometrovuyu-obezdnuyu-dorogu_126551.html