Росатом организует хакатон для создания цифровых сервисов в атомных городах

18 мая стартовал сбор заявок на участие в онлайн-хакатоне «Цифровой форсаж атомных городов». Мероприятие проводит компания «Русатом Инфраструктурные решения» – интегратор решений Госкорпорации «Росатом» по направлению «Умный город» при поддержке Минстроя России, Инновационного центра «Сколково», Ассоциации ЗАТО атомной промышленности, а также компании «Аффинум». Основные цели проекта – поддержать внедрение платформы «Умный город» в «атомных» городах и вовлечь талантливую молодежь, предпринимателей, широкую общественность в процесс цифровой трансформации городов. Работа будет вестись по трем трекам: «Муниципальное управление», «Малое и среднее предпринимательство», «Городские сообщества и взаимодействие с жителями».

К участию в хакатоне приглашаются профессионалы из IT-сферы, дизайнеры, городские активисты, студенты НИЯУ МИФИ и других опорных вузов атомной отрасли. Их задачей будет сгенерировать и разработать прототипы цифровых сервисов, представляющих практическую пользу для муниципального управления, бизнеса и жителей. Лучшие разработки будут применены в городах – участниках проекта «Умный город Росатома».

– Хакатон станет первым шагом к созданию в каждом городе сообществ горожан, активно продвигающих новые цифровые инструменты взаимодействия органов власти, жителей и бизнеса, – отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. – Идея в том, чтобы предложить жителям атомных городов присоединиться к нашей команде и напрямую участвовать в развитии города, вместе создавать комфортную городскую среду. Мы запускаем в этих городах интеграционную платформу «Умный город», а набор цифровых сервисов, которые ею используются, может варьироваться. Никто лучше жителей не знает, чем живет город, какие потребности самые актуальные и какие цифровые сервисы востребованы в первую очередь. Такая «привязка к местности» очень важна. Кроме того, для молодых талантливых ребят, для местного бизнеса это реальный шанс воплотить свои идеи.

Заявки на участие принимаются до 26 мая на сайте хакатона «Цифровой форсаж атомных городов» http://atomhack.rosatom.city (link is external). Разрабатывать проект можно индивидуально или в команде численностью не более пяти человек, при этом капитан команды должен быть жителем «атомного» города либо студентом профильного вуза. Сам хакатон пройдет с 29 мая по 1 июня и завершится защитой проектов перед жюри. Руководители администраций «атомных» городов, представители профильных министерств и ведомств, авторитетные эксперты в сфере цифровизации городской среды, разработчики программного комплекса «Умный город Росатома» будут сопровождать и поддерживать работу команд. Они же войдут в состав жюри, которое 1 июня объявит победителей.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43003/