В Челябинской области 21 мая ожидаются заморозки

В горах и низинах Челябинской области ночью и утром 21 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов.

В остальных территориях будет плюс 2-7 градусов ночью. Днем ожидается +11-16 градусов, в горах столбики термометров поднимутся до плюс восьми. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 18 метров в секунду.

На большей части территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных и восточных районах – местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-21-maya-ozhidayutsya-zamorozki_126617.html