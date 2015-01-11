Переболевшие COVID-19 южноуральцы могут стать донорами

Челябинская областная станция переливания крови приглашает южноуральцев, перенесших COVID-19 в легкой форме и решивших стать донорами, – кровь уже сдали семь жителей области.

Пока такое лечение имеет экспериментальный характер. Дозу для больного коронавирусом подбирают индивидуально. Процедуру проводят в реанимационной палате. Одно переливание требует от 200 до 300 миллилитров плазмы. В результате у пациента должен активизироваться пассивный иммунитет.

Стать донором плазмы для больных коронавирусом могут южноуральцы в возрасте от 18 до 55 лет, которые уже перенесли COVID-19. Важное значение имеет состояние здоровья: донор не должен иметь хронических и соматических заболеваний, которые могут нанести угрозу пациентам.

Переболевших коронавирусом и желающих помочь другим справиться с заболеванием, просят обращаться по телефону 8 (351) 232-78-88. Забор плазмы проводится в Челябинске.

https://dostup1.ru/medicine/Perebolevshie-COVID-19-chelyabintsy-mogut-stat-donorami_126613.html