С 25 мая в Челябинской области начнется ослабление режима самоизоляции

С 25 мая 2020 года в Челябинской области начнется ослабление режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Губернатор Алексей Текслер принял решение приступить к первому этапу снятия ограничений», – сообщили в пресс-службе.

Так, с понедельника разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, возобновляется работа объектов розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих отдельный вход и площадь торгового зала до 400 квадратных метров.

Между тем, общий режим готовности продолжает действовать: обязательно соблюдение масочного режима, норм социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических требований.

«Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений», – прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, на утро 24 мая в Челябинской области подтверждены 2 246 случаев заболевания COVID-19 (+ 47 новых подтверждений ко вчерашнему дню), 819 пациентов выздоровели, 10 переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ, 29 человек умерли. Таким образом, в настоящее время в регионе 1 388 человек с COVID-19. Число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки на Южном Урале снизилось почти в два раза по сравнению с данными неделей ранее.

https://dostup1.ru/society/S-25-maya-v-Chelyabinskoy-oblasti-nachnetsya-oslablenie-rezhima-samoizolyatsii_126727.html