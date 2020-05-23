Полиция бдит за соблюдением масочного режима

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на проверку соблюдения гражданами режима повышенной готовности на территории округа. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и выявления нарушений требований распоряжения Правительства Челябинской области, сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г.

Озерск проводят в общественном транспорте и торгово-развлекательныхкомплексах рейдовые мероприятия по соблюдению в них ограничений, действующих в связи с введенным на территории региона режимом повышенной готовности.

С гражданами проводится разъяснительная работа по соблюдению режима повышенной готовности и использованию средств индивидуальной защиты при нахождении в местах общего пользования. На улицах и в общественных местах стражи порядка выписывают официальные предупреждения пожилым гражданам старше 65 лет, также выявляются дети и подростки, находящиеся на улице без сопровождения родителей.

Выявленные нарушения устранялись на месте.

Полицейские призывают граждан не подвергать свое здоровье и самочувствие окружающих людей опасности – соблюдать режим

повышенной готовности. При нахождении в транспорте, торговых объектах и других общественных местах использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Проведение мероприятий продолжается.