Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует

Днем 25 мая 2020 в связи с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-30 м/с (от 9 до 11 баллов по шкале Бофорта).

Град – это разновидность ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает, как правило, в теплое время года, преимущественно днем, обычно при ливнях и грозах. Продолжительность выпадания: от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. Явление града сопровождается особым характерным звуком, напоминающим шум от высыпания орехов.

Град может нанести серьезный ущерб человеку и его имуществу.

Меры безопасности при граде:

· по возможности оставайтесь в помещении;

· держитесь подальше от окон;

· не пользуйтесь электроприборами и не разговаривайте по телефону, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

· если град застал вас на улице, срочно ищите укрытие (магазин, подъезд и т.п.), закрывая при этом голову руками, сумкой или одеждой;

· не прячьтесь во время града под деревьями, т.к. в дерево может ударить молния, а также велик риск того, что ветер или град могут сломать ветки и нанести дополнительные травмы.