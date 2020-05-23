Полицией Озерска раскрыты кражи из гаражей

Сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск задержан подозреваемый в совершении краж из гаражей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался житель Озерска 1986 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

При дальнейшей проверке установлено, что злоумышленник совершал кражи в гаражных боксах в районе АЗС по Озерскому шоссе, проломив кирпичную кладку стен гаражей. Наиболее ценное имущество забрал с собой и продал.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

По данным фактам следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и проявляйте внимание к своему имуществу. Для того, чтобы снизить риск совершения краж из гаражных боксов помогут установка систем видеонаблюдения на территории ГСК и техническое укрепление гаража.

Для технического укрепления гаража необходимо:

1) произвести замену навесного замка на несколько накладных запирающих устройств, использовать эксцентриковые запоры;

2) срезать или убрать внутрь поверхности ворот петли, предназначенные для навесного замка;

3) приварить к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости;

4) использовать потайные петли ворот либо наварить на гаражные петли специальные прутки;

5) установить автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот;

6) соорудить металлический каркас внутри помещения гаража;

7) произвести дополнительное цементирование металлических крюков в плитах бетонных гаражных боксов, обеспечивающих перекрытие.