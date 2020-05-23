Что нужно знать о снятии ограничений по COVID-19 в Челябинской области

Челябинская область приступила к поэтапному выходу из ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса.

Южный Урал сейчас находится на первом этапе снятия ограничений. Разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут работать предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на количество людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений.

На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском заражения – это южноуральцы старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – сердечно-сосудистыми, болезнями органов дыхания, диабетом. Важно соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и сохранять социальную дистанцию (не менее 1,5 метров).

По данным Роспотребнадзора, когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны.

https://dostup1.ru/society/Chto-nuzhno-znat-o-snyatii-ogranicheniy-po-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti_126736.html