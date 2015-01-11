На стене Победы рождается новое граффити

Житель Озерска Даниил Григорьев, совмещающий работу на ПО «Маяк» и художественное творчество, начал работу над «Граффити Победы», которое вновь украсит улицу Семенова.
В 2015 году Даниил участвовал в молодежном социальном проекте «Улицы Победы. Граффити к 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Благодаря его участию и творческому порыву на стене появилось уникальное граффити. Со временем стена Победы потребовала обновления: краска начала отслаиваться, а со стены осыпалась штукатурка. В марте этого года глава округа Евгений Щербаков провел встречу со специалистами УКСиБа и художником, было принято решение установить бетонные панели. Их преимущество в том, что краска на их поверхности надежно закрепится. Панели установили так, что их не будет заливать водой: именно вода, стекающая по стене, испортила прежний рисунок.
В связи с введенным режимом самоизоляции Даниил приступил к работе чуть позже: ожидали доставку качественных аэрозольных красок, которые должны выдержать осадки и перепады температур.
-Для меня важно, что граффити появится именно в Год памяти и Славы. Как скоро новый рисунок начнет радовать озерчан – зависит и от погоды. В дождь я не работаю. Изображение будет символизировать память потомков, которые не забывают подвиг своих героических предков. Макета по факту нет, краски наношу сразу, сделал лишь разметку для себя, - пояснил художник-граффитист.
Аэрозольные краски для масштабного граффити закуплены качественные – немецкие и испанские. По словам Даниила Григорьева, чтобы заполнить стену только со стороны улицы Семенова, потребуется более 150 банок краски по 400 граммов.