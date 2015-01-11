Парки ждут жителей Озерска на прогулки

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Руководство парка культуры и отдыха сообщает, что в связи с распоряжением губернатора Челябинской области от 24.05.2020 г. горожанам разрешено вновь посещать парки, городской и Детский, которые открыты исключительно как территории для прогулок. Работа аттракционов пока не возобновляется. Напоминаем, что во время прогулок и занятий спортом на свежем воздухе необходимо соблюдать дистанцию.

Стоит отметить, что в парках регулярно проводится уборка территории, проведена акарицидная обработка.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43075/