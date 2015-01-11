За свой счет подрядчик отремонтирует асфальтобетонное покрытие, которое не смогло «пережить» зиму. Напомним, в прошлом году здесь было начато благоустройство смотровых площадок. В этом году работа будет продолжена Подробнее
Ученые РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) создали статистическую модель коронавирусной эпидемии и привели научное обоснование того, почему важно продолжать соблюдать введенные карантинные меры, как бы тяжелы они ни казались Подробнее
В России граждане оценили возможность загорать на пляже, соблюдая социальную дистанцию. Около 31% респондентов выразили готовность находиться на побережье на расстоянии в 1,5-2 метра друг от друга Подробнее
По информации УКСиБ, в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращена подача газа к Вечному огню в мемориальном комплексе «Вечный огонь» с 28 мая до окончания проведения работ. Приблизительная дата окончания работ - 21.06.2020 г.