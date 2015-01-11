В Челябинской области обрушится атмосферное давление

В Челябинской области в течение суток атмосферное давление упадет с 750 до 742 мм ртутного столба при норме 739 мм.

Медики утверждают, что даже здоровый человек при изменении атмосферного давления может испытывать недомогание и слабость.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо строго выполнять все назначения лечащего врача.

Напомним, 28 мая в Челябинской области воздух прогреется до +34 градусов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-obrushitsya-atmosfernoe-davlenie_126831.html