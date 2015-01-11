Мишустина просят признать российские СМИ пострадавшей отраслью

Общероссийский народный фронт направил председателю правительства РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ в ситуации распространения коронавирусной инфекции.

Этому предшествовал опрос журналистов, в котором за принятие указанных мер проголосовало почти 600 журналистов из более чем 200 редакций СМИ.

ОНФ предлагает отнести региональные и местные СМИ к пострадавшим отраслям и распространить на них соответствующие меры поддержки: отсрочку по уплате налогов, мораторий на применение мер взыскания недоимок по налогам; снижение размера страховых взносов с 30-ти до 15-ти процентов; моратория на приостановление операций по банковским счетам.

Также эксперты Народного фронта считают необходимым снизить для региональных вещателей тарифы на услуги общедоступной электросвязи Российской телевизионной и радиовещательной сети, субсидировать расходы редакций региональных и местных СМИ на доставку периодических печатных изданий.

Как сообщили в Общероссийском народном фронте, самыми активными участниками опроса стали журналисты Калмыкии, Пермского края и Иркутской области.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/mishustina-prosyat-priznat-rossiyskie-smi-postradavshey-otraslyu