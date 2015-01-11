В Челябинской области определились, где запретят продавать спиртное

В Челябинской области узаконили места, где будет запрещено торговать крепкими спиртными напитками.

Соответствующее решение принято 28 мая на заседании Законодательного собрания.

Законопроект, инициированный в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов с наливайками на первом этаже, был принят в первом чтении в конце апреля 2020 года.

Между первым и вторым чтениями были организованы консультации с предпринимателями, опрос жителей, «горячая линия». Из 2300 южноуральцев, принявших участие в опросе, 70% поддержали меры по ужесточению алкогольной торговли

«горячую линию» с жителями Челябинской области. КАк сообщил вице-спикер Константин Захаров, «Деловая Россия» и СПП поддержали поправки, «Опора России» и ЮУТПП высказались против. Часть предпринимателей предложили установить переходный период для вступления в силу закона и сократить предельные нормы площади помещений, где разрешат торговать спиртным.

«Ряд предпринимателей не поддержали законопроект из-за последствий закрытия субъектов малого бизнеса, который занимается данной тематикой», - отметил Захаров.

По информации минсельхоза области, в настоящее врем в регионе выдано 382 лицензии на розничную продажу крепкого алкоголя 673 объектам общепита, из них 223 бара, 217 кафе, 164 ресторана и 67 буфетов.

По информации муниципалитетов, 420 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, имеет зал обслуживания до 50 квадратных метров. Из них 106 объектов с площадью зала обслуживания до 20 «квадратов», 105 - от 20 до 30 «квадратов», 98 объектов - от 30 до 40 «квадратов» и 111 объектов площадью от 40 до 50 квадратных метров. Бары и буфеты, в основном, имеют зал обслуживания от 20 до 30 квадратных метров.

Были внесены поправки, предлагающие сократить площадь «наливаек» в домах и на прилегающих территориях, с 50 до 40 квадратных метров.

«Это позволит избежать закрытия цивилизованных участников рынка общественного питания, таких как кафе и рестораны», - считает Захаров.

Кроме того, депутаты предложили установить переходный период для вступления в силу закона – три месяца. За это время предприниматели успеют реализовать запасы крепкого алкоголя и перепрофилировать бизнес.

По прогнозам, будут перепрофилированы на другой вид деятельности 309 объектов общепита. Закроется 290 баров и буфетов, которые, как правило, и являются «наливайками».

Напомним, 24 апреля 2020 года приняты поправки в федеральный закон, устанавливающие запрет на розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных метров. Кроме того, документом предоставлено право регионам устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в точках общепита в многоквартирных домах.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-opredelilis-gde-zapretyat-prodavat-spirtnoe