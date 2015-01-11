+ 1 заболевший в Озёрске

На сегодняшний день из общего количества заболевших в Озерском городском округе выздоровело: 12 человек, из них 1 выписан из стационара г. Челябинска.

Больных коронавирусной инфекцией: 22 человека

Зарегистрировано за весь период выявления COVID-19: 34 человека.

В стационаре Клинической больницы № 71 проходит лечение 17 пациентов, 1 пациентка – в больнице г. Кыштыма, 2 – в Челябинске, 2 наблюдаются дома.

На 29 мая выявлен один новый заболевший. У него диагностирована пневмония. Источник заражения – внутрисемейный.

Медики призывают жителей Озерска не заниматься самолечением, которое при появлении признаков недомогания (повышенная температура, слабость, признаки ОРВИ) может усугубить ситуацию и навредить организму. Необходимо своевременно вызывать врача по телефону.