В Каслинском районе возбуждено уголовное дело за махинации с жильем для детей-сирот

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Чиновнику инкриминируют махинации при приобретении жилья для детей-сирот.Как сообщили в СКР по Челябинской области, обвиняемый приобретал жилые помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет бюджетных средств Каслинского района Челябинской по заведомо завышенной стоимости.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/v-kaslinskom-rayone-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-mahinacii-s-zhilem-dlya-detey