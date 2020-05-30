Грозы, град и шквал ожидаются в Челябинской области в первый день лета

Грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Челябинской области 1 июня 2020 года.
По прогнозам синоптиков сегодня днем – плюс 21-26, в южной половине – до 32 жары. В течение суток местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град, порывы ветра до 15-20 м/с.
В связи с прогнозируемым шквалистым усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. Чтобы автомобиль не пострадал от сильного ветра и града, следует оставить его в гараже или на крытой парковке, а также подальше от деревьев и временных строений.
https://dostup1.ru/society/Grozy-grad-i-shkval-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-pervyy-den-leta_126936.html