Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Россияне начнут получать «путинские» выплаты, детское пособие увеличится, ужесточатся требования к организаторам детского отдыха, а будущих безработных начнут «пробивать» по базам МВД.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

С 1 июня россияне начнут получать «путинские» выплаты на детей. На каждого ребенка от трех до 16-ти выплатят по 10 тыс. рублей. Для получения выплаты нужно подать заявку через сайт госуслуг. Условия: родители и дети – граждане РФ, проживают в стране, ребенку исполняется 16 лет не ранее 1 июля 2020 года.

Новая мера поддержки стала такой востребованной, что сайт госуслуг «обрушился», затем была создана отдельная страница для желающих получить выплату. Позже в Минкомсвязи отметили, что услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет стала самой популярной с момента запуска портала госуслуг в 2009 году. Отметим, что получатели выплаты могут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

РОСТ ПОСОБИЯ

С 1 июня минимальный̆ размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет повысится в два раза – с 3 375 до 6 752 рублей. Пособие не ниже этой суммы касается каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения.

САНАТОРИИ И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Санатории в отдельных регионах – всего их 23 – возобновят работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией и отели с коттеджным размещением, затем – все остальные курорты и пляжи.

Организацией детского отдыха разрешено заниматься только тем организациям, которые попали в специальный реестр. Для этого необходимо предоставить все данные об организации, получить заключение санитарно-эпидемиологической службы и лицензию. За нарушение законодательства в этой сфере вводятся штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ

В Челябинской области с 1 июня возобновляется работа отделов ЗАГС. В отделах будут предоставляться госуслуги по регистрации всех видов актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени, регистрация смерти) и истребованию личных документов с территории иностранных государств, также будет осуществляться выдача повторных свидетельств и справок. Прием будет осуществляться по предварительной записи через портал госуслуг или по телефону отдела ЗАГС.

ДОЛГИ И РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ

С пенсий и выплат на детей – алиментов, материнского капитала, пособия по потере кормильца и компенсаций – запретят взыскивать долги. Выплаты будут промаркированы специальным кодом, что позволит избежать ошибок при взыскании долгов.

С 1 июня работники центров занятости получат доступ к базам МВД и ЗАГС, где смогут получать информацию о паспорте, семейном положении, прописке безработного. В случае, если обнаружится несоответствие, пособие пересчитают. Нововведения вводятся для борьбы с мошенниками.

БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ

С 14 июня отменяется комиссия за переводы денег между клиентами одного банка, которые находятся в разных регионах. Изменения призваны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА

С 17 июня для граждан Республики Беларусь и Украины, свободно владеющих русским языком, вводится упрощенный порядок признания носителями. Это необходимо для подачи заявления о выдаче вида на жительства или получения гражданства России.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

https://dostup1.ru/society/Chto-izmenitsya-v-zhizni-rossiyan-s-1-iyunya_126964.html