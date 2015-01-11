В Челябинской области похолодает – во вторник, 2 июня, прогнозируется 17-22 градуса тепла, пройдут дожди и грозы.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночные температуры составят 7-12 градусов, днем потеплеет до 17-22, на юге области – до 27, на севере – до 12-17. Местами порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.

Вечером 1 июня, в первой половине ночи 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet_126970.html