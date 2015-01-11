«Помоги учиться дома»: озерские многодетные семьи получили планшеты для дистанционного обучения

Озерские депутаты активно поддержали акцию «Помоги учиться дома», которая этой весной стартовала по инициативе партии «Единая Россия». В рамках всероссийской акции депутаты помогают многодетным семьям, которые больше всего нуждаются в оргтехнике для школьников. С начала мая юные жители Озерска и близлежащих поселков получают новые планшетные компьютеры.

К семье Лимоновых, ожидающей четвертого ребенка, прямо в сад приехал председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков и вручил планшет школьнику Тимофею, который совершенно не ожидал подобного визита и подарка – родители не предупредили о приезде депутата, желая сделать сыну сюрприз.

- Учусь средне, в новом учебном году постараюсь подтянуть учебу, планшет очень пригодится, - говорит обрадованный Тимофей.

Андрей Анатольевич пожелал многодетной семье здоровья, детям – успехов в учебе и предложил семье Лимоновых обращаться за помощью, если возникнет необходимость.

Накануне планшеты выпускникам школ вручил и депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Похлебаев:

- Акция «Помоги учиться дома» - федеральная, но вместе с коллегами-депутатами «Единой России» мы решили поддержать эту идею и у нас. Планшеты получают школьники из Озерска, Метлино, Новогорного и близкого нам Аргаяшского района. Помогаем выпускникам: кто знает, может, совсем скоро эти ребята поступят учиться в наши профильные вузы и колледжи, а потом пополнят ряды «Маяка». Будем ждать! - подчеркнул Михаил Похлебаев.

Депутаты озерского отделения партии «Единая Россия» не остались в стороне от акции и вручили планшетные компьютеры школьникам из многодетных семей. Анатолий Лобода, Александр Каюрин, Андрей Лучников, Валентина Сылько, Виталий Вельке, Ольга Хакимова, Вячеслав Захаров поздравили юных озерчан с окончанием учебного года, и пожелали в следующем году достичь отличных результатов в учебе. Член партии «Единая Россия» Михаил Ядрышников также вручил планшет дочери медсестры, работающей на передовой по борьбе с коронавирусом в Клинической больнице № 71.

- Это хорошее подспорье для семей, в которых один компьютер, а школьников - несколько. Ведь все дети сейчас на дистанционном обучении, а в таких условиях персональное устройство для доступа в интернет - вещь первой необходимости. Рада, что мы можем помочь многодетным семьям решить эту проблему. Надеюсь, к нам еще будут поступать компьютеры или планшеты, которые мы сможем передать нуждающимся, - прокомментировала лидер фракции единороссов Валентина Сылько.

Напомним, акция проводится для учащихся 9 и 11 классов. Интернет-провайдер «Уральские кабельные сети» решил поддержать инициативу и подарил школьникам сертификаты на доступ к бесплатному интернету до конца первой четверти будущего учебного года.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43142/