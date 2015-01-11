Кинотеатры в России откроются в середине июля

Кинотеатры в России планируют открыть в середине июля – об этом на брифинге заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При этом театры и концертные залы будут открывать на последнем этапе снятия ограничений – осенью.

Напомним, на каждом этапе ограничения отменяются постепенно. На первом – в регионе разрешены прогулки в составе семьи или не более двух человек при условии соблюдения социальной дистанции.

Могут возобновить работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением объектов с площадью торгового зала более 400 кв. метров) при наличии отдельного входа и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале – один человек на 4 кв. метра.

На втором этапе смогут работать предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения. На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

https://dostup1.ru/society/Kinoteatry-v-Rossii-otkroyutsya-v-seredine-iyulya_126999.html