Южноуральцам рассказали, как не допустить ошибки при заполнении заявлений на детские выплаты

Пенсионный фонд рассказал родителям Челябинской области как правильно заполнить заявления на получение ежемесячной выплаты на детей в возрасте до трех лет и единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет.

Заявление на получение выплат родители могут подать на портале Госуслуг (опекуны только лично в клиентских службах ПФР). Родителям рекомендуют перед подачей заявлений указать в своем профиле всю необходимую информацию на детей, а также сообщить дополнительные сведения (дату рождения, СНИЛС). После ее внесения сведения загрузятся в заявлении на выплату автоматически.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональном отделении ПФР рассказали об ошибках, которые часто допускают родители при заполнении заявления в электронной форме.

Мама или папа не всегда корректно вводят персональные данные за себя и ребенка. Фамилию, имя и отчество нужно указывать в полном соответствии с тем, как написано паспорте (свидетельстве о рождении). При этом особое внимание нужно обращать на буквы «е» и «ё», «и» и «й».

Дату рождения нужно выбирать из календаря, а не вписывать самостоятельно. Необходимо также быть внимательным к пробелам. «Нужно удалить пробелы после указанных ФИО и СНИЛС, даже если эти пробелы появились автоматически» - рекомендуют в ПФР.

Если в семье несколько детей, то подается одно заявление, с указанием сведений о каждом ребенке.

Выплата производится только на действующий счет в банке того родителя, который подал заявление. Кроме того, мама необходимо удостовериться, чтобы банковский счет не был оформлен на «девичью» фамилию. При этом при заполнении заявления необходимо указать именно расчетный счет, а не номер банковской карты.

Семьи, которым свидетельство о рождении ребенка было выдано иностранным государством, могут подать заявление на выплату только в управлении ПФР или МФЦ. Необходимо иметь при себе иностранное свидетельство о рождении ребенка, переведенное на русский язык и заверенное в установленном порядке (с отметкой о гражданстве РФ).

Выплаты начались с первого июня. И уже в первый день выплаты получили 297 тысяч семей области на 424 тысячи 490 детей. Им было переведено свыше 4,2 миллиарда рублей.

Порядка по 2% поступивших заявлений было отказано в выплатах. Основной причиной отказа в выплате является дублирование заявления (подано несколько раз на одного и того же ребенка), отсутствие права, а также наличие ошибок при заполнении данных.

Родителям, которым в выплате отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо подать его повторно. При этом если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление заново нужно именно на этого ребенка. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Напомним, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей выплачивается на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения 16 лет до 30 июня 2020 года). Если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тысяч рублей, если два ребенка – 20 тысяч рублей, и так далее. По расчетам пенсионного фонда, эту выплату в Челябинской области смогут получать на более 500 тысяч детей.

Выплаты на детей в возрасте до трех лет могут получить все семьи, проживающие на территории Российской Федерации, и родившие или усыновившие первого ребенка с первого апреля 2017 года до первого января 2020 года. Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно. Семьи могут написать заявление на выплаты вплоть до первого октября 2020 года. Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Если ребенку исполняется три года в апреле 2020 года, семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тысяч рублей после первого июня.

Если ребенку исполняется три года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тысяч рублей (всего 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату пять тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату 10 тысяч рублей после первого июня.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/yuzhnouralcam-rasskazali-kak-ne-dopustit-oshibki-pri-zapolnenii-zayavleniy-na-detskie