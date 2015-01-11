Лунное затмение 2020. На небе взойдет Клубничная Луна

Жители Земли увидят Клубничную Луну. Так называют лунное затмение, которое происходит в июне. В этом году оно случится 5 числа.

Считается, что таким образом будет открыт «коридор затмений». Жителей планеты ждут сразу четыре астрономических события: два лунных затмения – 5 июня и 5 июля, день летнего солнцестояния – 20 июня и кольцевое солнечное затмение – 21 июня.

Земля отбрасывает в космическое пространство длинную тень. Время от времени Луна, которая движется по своей орбите, через эту тень проходит. В такие моменты на нашей планете и можно наблюдать лунные затмения. Если спутник немного погружается в тень Земли, то затмение является частичным, если весь становится темным, то оно считается полным.

Во время затмения атмосфера Земли рассеивает солнечные лучи, поэтому диск Луны окрашивается в разные цвета. Становится красным, оранжевым, кирпичным, голубым или серым.

В год обычно происходит 2-3 лунных затмения, в редких случаях четыре, а иногда их не бывает совсем. Как правило затмения длятся от нескольких минут до полутора часов.

Затмение 5 июня 2020 года будет полутеневым. Астрономы подсчитали, что глубина погружения в северную часть земной полутени составит 0,59 диаметра спутника. Наблюдать необычную Луну смогут жители южных регионов России. Правда, в этот раз яркость диска спутника практически не изменится.

В Северном полушарии такую Луну называют Клубничной, так как в древности это было время сбора ягод, а в Южном полушарии – Оук-Мун, что переводится как «холодная или длинная ночная Луна».

Многие верят, что затмения негативно влияют на все живое. В это время люди становятся беспокойными и раздражительными. Но ученые подтвердить данные суеверия до сих пор не смогли.

Тем не менее, во все времена эти астрономические явления вызывали тревогу. И некоторые этим даже смогли воспользоваться.

Интересный случай произошел в 1504 году. Экспедиция Христофора Колумба на острове Ямайка осталась без провианта. Путешественник знал о том, что вскоре произойдет полное лунное затмение. Тогда он предупредил вождей местных племен, что похитит Луну, если те не окажут помощь. Как только началось затмение, коренное население охватил неописуемый ужас. Продукты и вода были немедленно доставлены. Вскоре и Луна вновь появилась на небе.

https://www.cheltv.ru/lunnoe-zatmenie-2020/