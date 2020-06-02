Информация о COVID-19 на вечер 2 июня

Далее информация о ситуации с коронавирусом будет размещаться на сайте местных органов самоуправления Озерского городского округа после 16:00 ежедневно. Ближайшая информация будет опубликована на вечер 4 июня.

Зарегистрировано за весь период выявления COVID-19: 45 человек.

На сегодняшний день из общего количества заболевших в Озерском городском округе выздоровело: 17 человек по округу и 2 из Челябинска и Кыштыма.

Умер: 1 пациент (29 мая).

21 пациент проходит лечение в инфекционном отделении Клинической больницы № 71.

Новых заболевших продолжают выявлять из внутрисемейного очага (жители поселка Метлино).

Под медицинским наблюдением находятся 225 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Снято с медицинского наблюдения с начала периода 838 человек.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 2221 исследований.

Медицинские организации, расположенные на территории Озерского городского округа, подведомственной ФМБА России, полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Приближается один из важных православных праздников – Троица, который в 2020 году отмечается 7 июня. В Родительский день перед Троицей православные верующие традиционно идут на кладбище, поминают усопших родственников.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в округе призываем жителей Озерска и близлежащих поселков не посещать кладбища, перенести посещения на более благоприятное время, после снятия ограничительных мер и режима повышенной готовности.

Прихожанам православного храма также рекомендуется воздержаться от посещения богослужений, пока не будут сняты введенные ограничения.

Напоминаем, в округе продолжает действовать режим повышенной готовности до 14 июня включительно.

В магазинах, аптеках, банках, учреждениях необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43173/