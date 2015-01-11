Маски, перчатки и дистанция: Минтранс разработал новые санпины для путешественников

В России введут новые санитарные правила для передвижения в общественном транспорте. Так, для поездки на самолете, поезде, автобусе и судах обязательно быть в маске и перчатках. В городском транспорте и автомобилях - подальше рассаживаться друг от друга.

Соответствующие правила были разработаны Минтрансом и согласованы с Роспотребнадзором для поэтапного выхода из режима ограничений из-за пандемии по коронавирусу, пишет “Российская газета”.

Правила включают в себя обязательную дезинфекцию транспортных средств, регулярную гигиену рук и безналичный расчет за проезд.

Более того, приписаны рекомендации для каждого вида транспорта. В частности, в автобусах должна быть разграничена зона между водителем и пассажирами. На авиатранспорте пассажирам следует быть в масках и перчатках с момента входа в аэропорт. Обязательна социальная дистанция в 1,5 метра при посадке, выходе и передвижении по салону воздушного судна. Причем на первом этапе снятия ограничений пассажиры должны быть пристегнуты ремнями к месту весь полет, кроме походов в уборные. На третьем этапе быть в перчатках и маске нужно будет в том случае, если на борту будет обнаружен пассажир с симптомами ОРВИ.

Что касается железнодорожного транспорта, то здесь также свой набор рекомендаций. Перед посадкой и на всем пути следования по 2 раза в день пассажирам будут измерять температуру. При появлении симптомов ОРВИ пассажир будет изолирован в отдельном помещении. Маски и перчатки можно будет купить в кассах вокзала либо в автоматах.

Во время поездки на судах будет обязательно измеряться температура как на посадке на корабль или катер, так и в течение всего путешествия. Пассажирам будет предложена форма контроля здоровья, в которой нужно будет указать свою температуру, наличие симптомов заболевания, контакты с заболевшими и поездки в другие страны. Как и везде здесь требуется быть в маске, перчатках и соблюдать дистанцию.

https://uralpress.ru/news/federaciya/maski-perchatki-i-distanciya-mintrans-razrabotal-novye-sanpiny-dlya