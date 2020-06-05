О ситуации по клещевым инфекциям на 5 июня

Межрегиональное управление №71 информирует, что в период с 29.05.2020 по 05.06.2020 у жителей Озерского городского округа было зарегистрировано 56 укусов клещами, из них 8 у детей.

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

По данным еженедельного мониторинга в Озерском городском округе (далее - ОГО) всего на 05.06.2020г. от укусов клещей пострадало 479 человек, из них 103 ребенка, что в 1,53 раза выше аналогичного периода 2019 года (на 05.06.2019г. пострадало 313 человек, из них 58 детей).

Из общего число укушенных только 28,6% (137 человек) были привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Если Вас укусил клещ, то его необходимо исследовать на заражённость инфекциями с целью определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина (профилактика клещевого энцефалита) или антибиотиков (для профилактики боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоз, моноцитарного эрлихиоза). Снятых клещей с кусочком влажной ваты следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон). Клещей доставить в лабораторию как можно скорее. До доставки в лабораторию хранить их в холодильнике при температуре плюс +2+ 8ºС.

Исследовать клеща на территории ОГО можно:

· в лаборатории «ИНВИТРО» по адресу: г.Озерск, ул. Октябрьская, д. 15 А;

· в лаборатории «Хеликс» адресу: г.Озерск, К. Маркса, 6.

В вирусологическую лабораторию ФГБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России», находящейся по адресу: г.Озерск, ул. Строительная, 2, клещи на исследование временно не принимаются.

В случае положительного результата клеща на зараженность клещевыми инфекциями нужно срочно обратиться к врачу. Доказано, что ранний прием антибиотиков (до 5 дней) в 98 % случаев предотвращает развитие боррелиоза. Своевременное (до четырех суток с момента укуса) введение противоклещевого иммуноглобулина позволяет уменьшить тяжесть клинического течения болезни.

После укуса клещом в течение 4-х недель необходимо наблюдать за состоянием здоровья: ежедневно измерять температуру тела и осматривать место укуса. В случае недомогания, повышения температуры, мышечных и суставных болей, появления увеличивающегося красного пятна (эритема) необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.

Межрегиональное управление № 71 ФМБА России напоминает жителям Озерского городского округа правила профилактики клещевых инфекций:

- использовать репелленты и акарициды

-посещать лесные территории, окрестности города, дачные участки необходимо в головном уборе и одежде светлых тонов (на ней лучше видно клещей), препятствующей проникновению клещей к кожным покровам.

-остерегаться высокой травы и кустарников, держаться середины тропы;

- для своевременного обнаружения прицепившихся и присосавшихся клещей каждые 15-30 минут тщательно проводить само- и взаимные осмотры одежды и тела (обращая особое внимание на кожу головы, шею, область за ушами, под грудью, подмышки, локтевые сгибы, живот, поясницу, паховую область, под коленками)

- проводить осмотр домашних животных

- после прогулки необходимо сразу поменять одежду, белье, тщательно их осмотреть, желательно постирать и погладить

- в случае присасывания клещей обращаться за медицинской помощью. Медицинская помощь при присасывании клеща оказывается на базе подразделений ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России.

На территории Озерского городского округа проводятся акарицидные обработки, контролируется эффективность проведенных обработок. По состоянию на 05.06.2020 обработано 425,719 га территорий Озерского городского округа.

http://mru71.fmbaros.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43218/