КСП Челябинской области проверит расходы бюджета на борьбу с ковидом

Контрольно-счетная палата Челябинской области намерена проверить эффективность использования средств бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19.
«В период режима повышенной готовности нами принято решение расширить масштабы аналитического направления деятельности КСП», - сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
Дополнительно в план проверок на текущий год включены несколько экспертно-аналитических мероприятий.
В частности, сотрудники КСП проведут мониторинг эффективности расходов бюджета Челябинской области, направленных на борьбу COVID-19.
Аудиторы проанализируют текущую ситуацию в регионе по достижению Целей Устойчивого Развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН;
Кроме того, КСП намерена дать оценку уровня дотационности муниципальных образований Челябинской области.
Как сообщили агентству в минфине области, ведомство мониторит состояние муниципальных бюджетов и фиксирует кризисные «звоночки». «Сейчас же областному бюджету хватает средств на покрытие текущих расходов муниципалитетов и опережающие перечисления им. Поэтому пока ситуация с бюджетами территорий стабильна», - подчеркнули в министерстве финансов.
https://uralpress.ru/news/ekonomika/ksp-chelyabinskoy-oblasti-proverit-rashody-byudzheta-na-borbu-s-kovidom