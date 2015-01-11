Минимальное пособие на первого ребенка в России вырастет в 2 раза

Минимальное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет в России вырастет в два раза, с 3 375 до 6 752 рублей.

Согласно закону, также более чем вдвое повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. до 13 504 рублей

Напомним, принятые поправки являются частью неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее предложил повысить минимальное пособие на ребенка, которое получают неработающие граждане, в том числе студенты.

https://dostup1.ru/finance/Minimalnoe-posobie-na-pervogo-rebenka-v-Rossii-vyrastet-v-2-raza_127193.html