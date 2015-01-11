Около 5 тыс. человек в Челябинской области остались без работы в июне

По итогам восьми дней июня 2020 года в Челябинской области безработными признаны почти 5 тыс. человек.

Как следует из ежедневной сводки Главного управления по труду и занятости населения, общее число безработных в регионе превысило 60 тыс. (на 1 марта – около 23 тыс.).

«Количество признанных безработными в феврале – 5 016 человек, марте – 4 953, апреле – 17 798, мае – 23 444, июне (по данным на 9-е) – 4 928 человек», – говорится в сообщении.

Пособие по безработице в настоящее время получают около 53 тыс. южноуральцев (в конце марта – почти 19 тыс.).

О предстоящих увольнениях 2,3 тыс. человек ведомство уведомили 163 организации (данные на 3 июня), из них восемь – в порядке массовых сокращений (1,5 тыс. человек, фактически в июне-августе могут потерять работу 249 человек).+

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями 8 июня сообщил, что минимальное пособие по безработице в мае-июле 2020 года будет увеличено в три раза. Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получат его в максимальном размере – 12 130 рублей в месяц (июнь-август). Кроме того, на три месяца будет продлена возможность получать пособие по безработице тем, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

https://dostup1.ru/economics/Okolo-5-tys-chelovek-v-Chelyabinskoy-oblasti-ostalis-bez-raboty-v-iyune_127221.html