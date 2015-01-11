Грозы, град и шквал ожидаются в Челябинской области

Днем в четверг, 11 июня, в Челябинской области прогнозируются грозы и шквалистое усиление ветра, возможен град.

По информации ЦГМС, сегодня днем в регионе – плюс 29-34, местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду, дожди, грозы, не исключен град.

В пятницу ночью будет плюс 12-17, днем – 24-29, на юге – до 33 градусов, в отдельных районах порывы ветра до 16 метров в секунду.

В субботу температура воздуха понизится: ночью ожидается плюс 9-14, днем – 18-23, в южной половине – до 26 градусов, также возможны кратковременные дожди и усиление ветра, грозы.

https://dostup1.ru/society/Grozy-grad-i-shkval-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_127253.html