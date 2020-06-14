В Челябинске 24 июня отменили парад Победы

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске 24 июня отменили торжественное построение войск и техники.

«️В связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также риском дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», – сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, на утро 14 июня в регионе подтверждены 4 811 случаев заболевания COVID-19 (+ 169 новых ко вчерашнему дню). По выздоровлению выписаны 2 434 человека. В больницах в настоящее время проходят лечение 2 269 пациентов. Число жертв коронавируса достигло 82.+

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 30 июня. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов. Внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений.

Ранее сообщалось, что парад Победы в России перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-24-iyunya-otmenili-parad-Pobedy_127331.html