В Снежинске детская поликлиника закрыта из-за коронавируса у одного из медработников

В Снежинске до особого распоряжения закрыта детская городская поликлиника – у одного из работников тест на коронавирус дал положительный результат.

«В связи с регистрацией положительного результата исследований на новую коронавирусную инфекцию у медицинского работника, в целях профилактики распространения инфекции временно, с 15 июня 2020 года до особого распоряжения в ДГБ введен запрет на плановые посещения, диспансеризацию, профилактические осмотры детей (включая детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей), а также на плановую вакцинацию детского населения», – говорится в сообщении.+

В этот период в детской городской поликлинике будут обеспечены обслуживание вызовов на дому, патронаж новорожденных на дому и прием пациентов по экстренным показаниям без признаков ОРВИ.

Другие подразделения ЦМСЧ № 15 ФМБА России работают в штатном режиме.

https://dostup1.ru/medicine/V-Snezhinske-detskaya-poliklinika-zakryta-iz-za-koronavirusa-u-odnogo-iz-medrabotnikov_127345.html