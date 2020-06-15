Порывистый ветер прогнозируется в Челябинской области

В Челябинской области 17 и 18 июня местами ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

По информации синоптиков, в среду ночью в регионе будет плюс 9-14, в горах и низинах – 3-8, днем – плюс 24-29, местами порывы западного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, кратковременные дожди и грозы.

Ночью в четверг прогнозируется плюс 6-11, в горах – до трех выше нуля, днем 18 июня – плюс 15-10, на юге – до 24, в отдельных территориях усиление ветра до 15 м/с.

В пятницу температура воздуха продолжит снижаться.

При усилении ветра МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, автомобилистам не следует парковать машины под деревьями.

https://dostup1.ru/society/Poryvistyy-veter-prognoziruetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_127390.html