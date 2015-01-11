На Южном Урале гранты «Агростартап» получат 23 фермера

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом. «Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. ...
Челябинская область вновь присоединилась к проекту «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»... Подробнее
Общественная палата Челябинской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» 18 июня проведет презентацию информационно-аналитического доклада «Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации»...
Челябинские волонтеры-медики 19, 20 и 21 июня поблагодарят «героев в белых халатах», борющихся с COVID-19. Медикам вручат подарки и поздравят весьма необычным образом, сообщают организаторы. «Пандемия показала нам, кто настоящие герои нашего времени. Бесценный труд врачей, их сила духа и несгибаемая воля достойны высшего уважения. Такие акции, как наша, призваны обратить внимание каждого человека нашей страны на подвиг, совершаемый этими людьми каждый день», - отмечает координатор акции в Челябинской области Данил Абубакиров.В ходе акции волонтеры подарят...
Национальный парк «Таганай» объявил конкурс на лучшую историю о походе. Претендовать на победу могут все, кто хоть раз прошелся по таганайским тропам. От авторов ждут рассказов об излюбленных местах на Таганае, интересных случаях, произошедших во время походов по парку, или подробных отчетов о путешествиях...
По состоянию на 17:00 11 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 72 случая заболевания COVID-19. 11 июня зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19. 7 пациентов находятся под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, 2 пациента на амбулаторном лечении. Подробнее
В минсельхозе Челябинской области определили получателей грантов «Агростартап» 2020 года. Победителями конкурса на получение средств государственной поддержки — грантов на развитие вновь созданного агробизнеса — стали 23 человека из 10 муниципальных районов. Общий размер выделенных на эти цели бюджетных средств составил 60 миллионов рублей, сообщает минсельхоз.Право на грант «Агростартап» имеют фермеры Челябинской области, зарегистрировавшие свои фермерские предприятия в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые обязуются зарегистрироваться в качестве главы фермерского хозяйства в течение месяца после победы в конкурсе на получение грантов. Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области», который входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Как рассказала начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования областного минсельхоза Наталья Семенова, этот вид господдержки работает второй год, в текущем году общая сумма из федерального и областного бюджетов увеличена до 60 миллионов рублей (против 44 млн в 2019 году).«Из числа победителей конкурса девять человек подавали документы уже в статусе фермеров, — комментирует Наталья Семенова, — остальные станут фермерами в июне. Таким образом, в нашей области стало на 23 фермера больше, они развивают свое дело, создают новые рабочие места для своих земляков. В этом году ими будет создано 52 новых рабочих места в связи с расширением производства. Фермеры, которые будут заниматься содержанием крупного рогатого скота молочного или мясного направления, получают по три миллиона рублей. На эти средства они приобретут новых телят и сельхозтехнику. Те же фермеры, которые разводят лошадей, овец, коз, а также занимаются растениеводством, получают по полтора миллиона рублей. В обоих случаях грант компенсирует до 90 процентов расходов, указанных в фермерском бизнес-плане».Большой размер гранта для развития животноводства — это стимулирующая мера государства, которое заинтересовано в росте собственного производства молока и говядины. Большое начинается с малого: первые десять голов герефордской породы — восемь тёлочек и два бычка — в будущем обещают дать своему хозяину большое стадо коров. Марат Сайфитдинов из Верхнеуральского района так и рассчитывает. В его бизнес-плане — приобретение на средства гранта не только животных, но и трактора с различным навесным и прицепным оборудованием, чтобы заготавливать корма и коровам, и уже имеющимся в хозяйстве лошадям и овцам. Новая техника дополнит небольшой пока машинно-тракторный парк Сайфитдиновых: старенький МТЗ, косилку и тракторный прицеп.«Родители держали лошадей, и я помогал им, — рассказывает фермер. — Поэтому подсобное хозяйство для нас всегда было главным. Даже когда уезжал в Магнитогорск работать, всё равно тянуло в родные места, и весной этого года решил уволиться и продолжить дело своих родителей уже как фермер. Даже если бы не выиграл грант, все равно продолжил бы развивать свое хозяйство».А еще есть давняя мечта: создать в Верхнеуральском районе конноспортивный клуб для детей, чтобы учить их верховой езде, прививать любовь к животным. «В районе есть спортивный клуб, он готовит взрослых спортсменов, которые только участвуют в скачках, а для детей такого пока нет, — говорит МаратСайфитдинов. — Вот я и решил, как только будет возможность, организовать конные занятия и для ребятишек».