Для школьников Южного Урала откроются бесплатные образовательные программы

18 июня, в 12:00, на онлайн-конференции родителям расскажут о запуске в Челябинской области проекта «Успех каждого ребенка», сообщает минобрнауки. «Цель проекта «Успех каждого ребенка» – обеспечить к 2024 году детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными и доступными для каждого условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Запланировано, что к 2024 году количество новых мест дополнительного образования составит 6 тысяч 420. За этими цифрами – существенное изменение системы дополнительного образования, которая будет способна удовлетворить разные запросы детской аудитории. Более того, это будет трансформация в систему актуального образования, которая дает возможность ребенку для самоопределения и развития, не только творческого, интеллектуального, но и физического», – отметила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук.Уже в сентябре 2020 года в 12 муниципалитетах будет дан старт новым образовательным программам по четырем направленностям: социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонаучная и художественная. Для более 1500 школьников станут доступны программы «Туризм», «ЭкологиЯ», «Я – эколог», «Эко-взгляд», «Юнармеец», «Самопрезентация вожатского актива», «Успех 2.0», «Журналистика», «Закулисье», «Театр. Равные возможности для каждого».Спикеры конференции – заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Областного Центра дополнительного образования детей» Анжела Таирова, директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов, директор областной детско-юношеской спортивной школы Юрий Логинов презентуют концепцию проекта, расскажут о количестве новых мест дополнительного образования, муниципалитетах-участниках и содержании программ.«Наши образовательные программы направлены на то, чтобы дети могли ознакомиться со спецификой различных профессий, в том числе профессий будущего, развить творческие способности и так называемые softskills, обучиться навыкам медиаграмотности и освоить экологически безопасное поведение. Кроме того, одна из программ разработана специально для детей с ограниченными возможностями здоровья», – уточнила заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Областного Центра дополнительного образования детей» Анжела Таирова.Трансляция пресс-конференции будет доступна для детей и родителей в группе Областного Центра дополнительного образования детей. Свои вопросы можно прислать на почту ocdod.obr@mail.ru .В 2019 году министерство образования и науки Челябинской области выиграло грант на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» был назначен региональным оператором.