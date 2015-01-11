Вниманию пешеходов и автомобилистов!

Губерния Грозы и сильный ветер ожидаются в Челябинской области В Челябинской области Гидрометцентр РФ продлил действие предупреждения о желтом уровне опасности – это означает, что погода в ближайшие сутки потенциально опасна Подробнее

Губерния Минпром Челябинской области продолжает работу по поддержке предприятий региона Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом.

«Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. ... Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом.«Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. ...

Губерния Южноуральские школьники получат «Билет в будущее» Челябинская область вновь присоединилась к проекту «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»... Подробнее

Губерния На Южном Урале эксперты разоблачат фейки о поправках в Конституцию РФ Общественная палата Челябинской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» 18 июня проведет презентацию информационно-аналитического доклада «Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации»...

Губерния Мелом, цветами и красками: Челябинск присоединится к всероссийской акции «Спасибо врачам» Челябинские волонтеры-медики 19, 20 и 21 июня поблагодарят «героев в белых халатах», борющихся с COVID-19. Медикам вручат подарки и поздравят весьма необычным образом, сообщают организаторы.

«Пандемия показала нам, кто настоящие герои нашего времени. Бесценный труд врачей, их сила духа и несгибаемая воля достойны высшего уважения. Такие акции, как наша, призваны обратить внимание каждого человека нашей страны на подвиг, совершаемый этими людьми каждый день», - отмечает координатор акции в Челябинской области Данил Абубакиров.В ходе акции волонтеры подарят...

Губерния «Таганай» собирает «Дневники туриста» Национальный парк «Таганай» объявил конкурс на лучшую историю о походе. Претендовать на победу могут все, кто хоть раз прошелся по таганайским тропам.

От авторов ждут рассказов об излюбленных местах на Таганае, интересных случаях, произошедших во время походов по парку, или подробных отчетов о путешествиях...

Новости В России предложили новую поддержку для матерей-одиночек В России появилась инициатива по поддержке родителей, которые в одиночку воспитывают детей. На фоне кризиса и пандемии по covid-19 предлагается выплачивать временное дополнительное пособие Подробнее