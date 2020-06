2020-06-18YEKT12:00:00 | Губерния Более четырех тысяч детей пройдут обучение в технопарках Южного Урала Источник: Региональный центр технического творчества









Кузница будущих инженеров – Региональный центр технического творчества – в этом году примет на бесплатное обучение 4 110 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Они будут осваивать IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование, промдизайн и многое другое. Новые образовательные площадки откроются в 11 поселках и малых городах Челябинской области, сообщает пресс-служба центра.«Мы решаем крайне важную задачу – делаем техническое образование доступным. Я хорошо знаю запрос производственного сектора экономики на профессиональные инженерные кадры. И мы этот спрос удовлетворяем. На наших площадках дети не просто играют в роботов, собирают машинки и самолетики – они ведут проектную деятельность, с педагогами готовят разработки для действующих предприятий. Наши ребята – это будущие кадры для предприятий региона. Министерство образования нас поддерживает, и благодаря областному финансированию у нас есть возможность охватить техническим образованием детей из отдаленных территорий Южного Урала», – говорит директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.В Челябинске на базе центра (ул. Черкасская, 1а) будут заниматься 630 детей по 20 различным направлениям – от авиамоделирования до программирования на Mineсraft и 3D. Порядка 1000 ребят подали заявки на обучение в челябинском «Кванториуме». Здесь они под руководством опытных педагогов будут разрабатывать конкретные кейсы для решения задач, поставленных предприятиями-партнерами. В магнитогорском «Кванториуме» будут заниматься еще 500 талантливых детей. Также в сентябре Региональный центр технического творчествазапускает новый проект. В течение нового учебного года тысяча детей и подростков, живущих в Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Нязепетровском и Кусинском районах, станут участниками проекта «Мобильный кванториум». Дети займутся робототехникой, промышленным дизайном и хайтеком, освоят азы информационной и геоинформационной технологий.Еще одна образовательная площадка - IT-КУБ - откроется в Южноуральске. Здесь ребята могут выбрать одно из шести направлений обучения: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на JAVA и программирование роботов.Но и на этом региональный центр не останавливается. Чтобы как можно больше детей смогли ознакомиться с современными технологиями, сразу в шести малых городах и поселениях Челябинской области стартует проект «Новые места». У 660 ребят в возрасте 9-11 лет появится возможность, не выезжая в областной центр, освоить IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование и промдизайн. Инновационные площадки откроются в поселке Красногорском, Кусе, Аргаяше, Бредах, Чесме и Южноуральске.Открытие образовательных площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Данный проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и и раннюю профессиональную ориентацию.







