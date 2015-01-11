» В Магнитогорске за лето благоустроят полукилометровый участок бульвара по проспекту Карла Маркса

Краснокнижного лебедя-шипуна передадут из Челябинской области в Башкирию. Птица с травмированным крылом поселится в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова в Уфе, сообщает министерство экологии. «Осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова...
Региональный минфин завершил процедуру отбора финансовых организаций, планирующих стать генеральным агентом по размещению ценных бумаг Челябинской области. Победителем отбора признано АО «Сбербанк КИБ». Всего в процедуре отбора участвовало пять...
Челябинская область стала участницей акции #МыВместе, в рамках которой почти тысяча школьников из малоимущих семей получит в подарок смартфоны для образовательных целей. #МыВместе – это совместный проект компании «Мегафон» и министерства социальных...
В Магнитогорске полным ходом идут работы по продлению бульвара по проспекту Карла Маркса от улицы Бориса Ручьева до улицы Труда. Общественное пространство преобразуют в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает минстрой.
В ходе заседания министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева представила депутатам комплексный доклад по нескольким направлениям деятельности министерства в 2019 году. Блок работы регионального ведомства ведется в рамках...
Презентацию доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» провели сегодня Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» и Общественная...
Кузница будущих инженеров – Региональный центр технического творчества – в этом году примет на бесплатное обучение 4 110 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Они будут осваивать IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование, промдизайн...
Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало категории пациентов, которые подлежат обязательному обследованию на COVID-19. Список разделен на три уровня по приоритетам, к каждому пункту прописан срок взятия анализов. Все пациенты будут проверены бесплатно
В Магнитогорске полным ходом идут работы по продлению бульвара по проспекту Карла Маркса от улицы Бориса Ручьева до улицы Труда. Общественное пространство преобразуют в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает минстрой.Объект для благоустройства был выбран по итогам рейтингового голосования, которое проводилось среди жителей Магнитогорска.«Работа кипит, задумки здесь у нас большие, — рассказал глава Магнитогорска Сергей Бердников, проинспектировав ход работ. — Мы учли в проекте опыт работы на предыдущем участке бульвара, он будет отличаться в лучшую сторону. Мы видим, что много людей там катаются на велосипедах и других средствах передвижения, поэтому здесь появится памп-трек, это будет востребовано и зрелищно. Планируем создать территорию для активного отдыха, а также возможность погулять с детьми, посидеть, перекусить».Большое внимание будет уделено озеленению: старые и ветхие деревья уберут и заменят их на более ценные породы. «Мы в городе постепенно уходим от искусственных ограждений и переходим на живую изгородь. Во-первых, это экологично, а во-вторых, согласитесь, гораздо приятнее видеть ограждение из красиво подстриженного кустарника, нежели металлический или бетонный забор», — отметил мэр.По словам градоначальника, на участке протяженностью 480 метров есть все, чтобы продолжать работу – техника, рабочие, благоприятствует и погода. Сейчас главная задача – завершить все работы в августе.В Челябинской области парки и скверы благоустраивают по национальному проекту «Жилье и городская среда» (проект «Формирование комфортной городской среды»). В 2020 году планируется благоустроить 217 общественных пространств и 209 дворов - всего 426 объектов. Из них в Челябинске реконструируют 93 двора и 9 общественных пространств.
Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области