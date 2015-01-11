» В Магнитогорске за лето благоустроят полукилометровый участок бульвара по проспекту Карла Маркса

Кузница будущих инженеров – Региональный центр технического творчества – в этом году примет на бесплатное обучение 4 110 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Они будут осваивать IT- и 3D-моделирование, робототехнику, авиамоделирование, промдизайн...