» Акция #МыВместе: новые смартфоны помогут учиться почти тысяче школьников Челябинской области

Челябинская область стала участницей акции #МыВместе, в рамках которой почти тысяча школьников из малоимущих семей получит в подарок смартфоны для образовательных целей.#МыВместе – это совместный проект компании «Мегафон» и министерства социальных отношений Челябинской области. Реализация проекта на территории региона стала возможной при активном содействии Челябинского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», сообщает минсоцотношений.Благодаря акции смартфоны получит 991 ребенок школьного возраста из всех муниципальных районов и городов Челябинской области. Это дети из малоимущих, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также находящиеся под опекой и в приемных семьях. Вместе с девайсом предусмотрена передача sim-карты со специальным тарифом. Адресная доставка будет осуществляться специалистами органов и учреждений социальной защиты населения области, а также волонтерами от партнеров проекта – Ассоциации семей с детьми «Много Нас» и Благотворительного фонда «Эстафета доброты».«Во время пандемии коронавируса многие семьи испытали серьезные проблемы в связи с переходом учебного процесса на дистанционную форму. Искренне рада, что Челябинская область вошла в состав 21 региона страны, где стартовала акция #МыВместе. Это значит, что почти тысяча школьников из малоимущих семей в ближайшее время будут обеспечены сотовыми телефонами и смогут как продолжить самообразование, так и принимать участие в различных онлайн-проектах», - прокомментировала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.Справочно: Списки благополучателей из 21 региона России были сформированы ОНФ в партнерстве с Фондом общественного мониторинга развития системы образования «Национальные ресурсы образования». В рамках акции взаимопомощи в российские школы направлены 20 тысяч смартфонов, которые позволят получить доступ к дистанционному обучению школьникам из малоимущих семей.