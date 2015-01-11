2020-06-18YEKT15:00:00 | Губерния Выпуск облигаций Челябинской области организует «Сбербанк КИБ» Источник: Фото из открытых источников









Региональный минфин завершил процедуру отбора финансовых организаций, планирующих стать генеральным агентом по размещению ценных бумаг Челябинской области. Победителем отбора признано АО «Сбербанк КИБ».Всего в процедуре отбора участвовало пять заявок от финансовых организаций. Оценка проводилась по единым критериям, определенным федеральным правительством. Учитывались опыт и позиция финансовой организации на рынке капитала, ее деловая репутация, предлагаемая стратегия размещения облигаций Челябинской области и размер вознаграждения, который планирует получить агент за свою работу. Победитель определился по совокупности оценок, полученных участниками отбора по каждому критерию. Им стал «Сбербанк КИБ», сообщает министерство финансов.После заключения контракта победитель отбора получит полномочия генерального агента Челябинской области, организует выпуск ценных бумаг и выведет их на рынок. При этом, согласно условиям контракта, генеральный агент обязан в течение пяти рабочих дней самостоятельно выкупить облигации, если для них не найдется инвестор.По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, решению о выпуске облигаций предшествовали внимательное изучение рыночных условий и оценка опыта других регионов, использующих этот инструмент.«Считаем, что в текущих условиях облигации окажутся выгодным и удобным форматом заимствования. Мы не прибегали к такому инструменту как раз потому, что ранее облигационные займы очень дорого обходились регионам, – говорит глава минфина. – Есть субъекты, которые выпустили ценные бумаги под очень высокие проценты и все еще расплачиваются, в то время как ситуация на рынке уже изменилась. Сейчас ключевая ставка Центробанка на уровне 5,5%, ожидается ее дельнейшее снижение, поэтому и стоимость привлекаемых средств будет достаточно низкой».Добавим, что регион готовится к выпуску облигаций на сумму 7 млрд рублей сроком на семь лет. Они станут основным инструментом покрытия дефицита областного бюджета в этом году.Справочно: Челябинская область выпускает облигации впервые. Ранее регион прибегал исключительно к банковским и бюджетным заимствованиям. Последние коммерческие кредиты привлекались в 2016 году. В 2017 году область полностью закрыла долги перед банками. Источник: Фото из открытых источниковРегиональный минфин завершил процедуру отбора финансовых организаций, планирующих стать генеральным агентом по размещению ценных бумаг Челябинской области. Победителем отбора признано АО «Сбербанк КИБ».Всего в процедуре отбора участвовало пять заявок от финансовых организаций. Оценка проводилась по единым критериям, определенным федеральным правительством. Учитывались опыт и позиция финансовой организации на рынке капитала, ее деловая репутация, предлагаемая стратегия размещения облигаций Челябинской области и размер вознаграждения, который планирует получить агент за свою работу. Победитель определился по совокупности оценок, полученных участниками отбора по каждому критерию. Им стал «Сбербанк КИБ», сообщает министерство финансов.После заключения контракта победитель отбора получит полномочия генерального агента Челябинской области, организует выпуск ценных бумаг и выведет их на рынок. При этом, согласно условиям контракта, генеральный агент обязан в течение пяти рабочих дней самостоятельно выкупить облигации, если для них не найдется инвестор.По словам министра финансов Челябинской области, решению о выпуске облигаций предшествовали внимательное изучение рыночных условий и оценка опыта других регионов, использующих этот инструмент.«Считаем, что в текущих условиях облигации окажутся выгодным и удобным форматом заимствования. Мы не прибегали к такому инструменту как раз потому, что ранее облигационные займы очень дорого обходились регионам, – говорит глава минфина. – Есть субъекты, которые выпустили ценные бумаги под очень высокие проценты и все еще расплачиваются, в то время как ситуация на рынке уже изменилась. Сейчас ключевая ставка Центробанка на уровне 5,5%, ожидается ее дельнейшее снижение, поэтому и стоимость привлекаемых средств будет достаточно низкой».Добавим, что регион готовится к выпуску облигаций на сумму 7 млрд рублей сроком на семь лет. Они станут основным инструментом покрытия дефицита областного бюджета в этом году.Справочно: Челябинская область выпускает облигации впервые. Ранее регион прибегал исключительно к банковским и бюджетным заимствованиям. Последние коммерческие кредиты привлекались в 2016 году. В 2017 году область полностью закрыла долги перед банками. AzAzA 2020-06-18YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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