» Погода в Челябинской области. Синоптики рассказали, что может испортить выходные

Сильная жара, установившаяся на Южном Урале в начале недели, сменилась похолоданием. Однако такая ситуация, уверены синоптики, продлится недолго.

Впрочем, жителям региона предстоит пережить также и резкий перепад температур. Так, сегодня днем, 19 июня, в Челябинской области воздух максимально прогреется лишь до +23 градусов. При этом местами показатели не превысят даже +18-ти ( в южноуральской столице – +20-22). В то же время ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако уже в ночь на субботу, 20 июня, температура резко опустится сразу на 10-12 градусов, до +7-9-ти. К этому моменту вернутся на Южный Урал и дожди – по оценкам синоптиков, они будут кратковременными. После чего пасмурная погода св выходные сохранится, но произойдет и еще один температурный скачок на 20 градусов вверх – до +29-ти, при этом на севере области жара вернется не сразу – 20 июня лишь до +19-ти.

При этом сильного ветра не ожидается: его скорость в ближайшие дни будет держаться на уровне от четырех до девяти метров в секунду с отдельными порывами до 13-14 м/с.

https://www.cheltv.ru/pogoda-rezkij-perepad-temperatur/