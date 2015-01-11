Южноуральские студенты смогут принять участие в конкурсе на соискание Национальной премии имени А.А. Ежевского

Ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России проводит ежегодный конкурс среди студентов на соискание Национальной премии имени А. А. Ежевского. Стратегическим партнером премии...
Компания «Ростелеком» в рамках энергосервисного контракта с администрацией Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района произвела замену 1387 устаревших уличных фонарей на энергоэффективные и провела модернизацию сетей...
Краснокнижного лебедя-шипуна передадут из Челябинской области в Башкирию. Птица с травмированным крылом поселится в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова в Уфе, сообщает министерство экологии. «Осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова...
Региональный минфин завершил процедуру отбора финансовых организаций, планирующих стать генеральным агентом по размещению ценных бумаг Челябинской области. Победителем отбора признано АО «Сбербанк КИБ». Всего в процедуре отбора участвовало пять...
Челябинская область стала участницей акции #МыВместе, в рамках которой почти тысяча школьников из малоимущих семей получит в подарок смартфоны для образовательных целей. #МыВместе – это совместный проект компании «Мегафон» и министерства социальных...
В Магнитогорске полным ходом идут работы по продлению бульвара по проспекту Карла Маркса от улицы Бориса Ручьева до улицы Труда. Общественное пространство преобразуют в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает минстрой.
Ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России проводит ежегодный конкурс среди студентов на соискание Национальной премии имени А. А. Ежевского. Стратегическим партнером премии в 2020 году является Петербургский тракторный завод. Победители получат ценные призы, денежные премии и предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники, сообщают организаторы.Для участия в конкурсе приглашаются студенты 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета, которые обучаются по специальностям, связанным с разработкой и конструированием сельхозмашин. Основными критериями для оценки соискателей являются высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни вуза.В конкурсе смогут принять участие студенты из ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)». Ранее представители одного из южноуральских вузов уже становились обладателями премии имени А. А. Ежевского. В 2017 году студентка ЮУрГАУ Ксения Антонова стала лауреатом премии, представив проект «Совершенствование распределительного рабочего органа пневматической зерновой сеялки». В 2019 году студентка этого же университета Нигора Мирова вошла в число победителей с проектом «Конструктивно-технологическое совершенствование устройства для ввода посевного материала в пневматической высевающей системе зерновой сеялки».Конкурсные работы студентов будут приниматься с 24 августа по 20 сентября. Оценивать работы соискателей премии в 2020 году будут руководители крупнейших российских заводов по производству сельхозтехники, руководство Ассоциации «Росспецмаш», Минпромторга России, ФГУП «НАМИ» и отраслевых СМИ.Подведение итогов премии состоится 3 ноября – в день рождения Александра Александровича Ежевского. Торжественное награждение пройдет в ноябре на площадке Петербургского тракторного завода (г. Санкт-Петербург). До 30 лауреатов могут получить не только ценные призы и денежные премии, но также предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники.Справочно: Премия была учреждена Ассоциацией «Росспецмаш» в 2017 году. За три года ее лауреатами стали 25 студентов из Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Иркутской, Омской, Челябинской, Ростовской, Курганской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кемеровской, Тамбовской, Белгородской, Самарской, Новосибирской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга.Ежевский А.А. - советский государственный деятель, министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (сельскохозяйственного и тракторного машиностроения) СССР (1980-1988), Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Его имя носит Иркутский государственный аграрный университет.