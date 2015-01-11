Южноуральские студенты смогут принять участие в конкурсе на соискание Национальной премии имени А.А. Ежевского

Краснокнижного лебедя-шипуна передадут из Челябинской области в Башкирию. Птица с травмированным крылом поселится в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова в Уфе, сообщает министерство экологии.«Осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова...