Уважаемые жители Озерского городского округа! Дорогие ветераны и работники Производственного объединения «Маяк»!





Поздравляем вас с Днем города и 72-й годовщиной со дня образования ФГУП «ПО «Маяк»!





В судьбе «Маяка» и Озерского городского округа определяющим всегда был и остается по сей день вектор развития атомной отрасли.





Градообразующее предприятие является ключевым российским предприятием, играет важную роль в жизни страны, является мировым лидером в своей сфере. Трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности России.





Озерск и «Маяк» неразрывно связаны единой судьбой. Где бы ни работал житель округа, в какой бы сфере ни трудился — он вносит свой вклад в обеспечение безопасности и экономического развития всей России.





Не случайно, с 2008 года, по решению Собрания депутатов все торжественные мероприятия, посвященные Дню города, проводятся одновременно и совместно с ФГУП «ПО «Маяк» в день образования первенца атомной промышленности — 19 июня.





ФГУП «ПО «Маяк» вносит значительный вклад в решение социальных проблем жителей всего округа. Вы развиваете научно-образовательные связи и социальное партнерство, демонстрируя, каким должно быть градообразующее предприятие — ответственным за родной город, внимательным к его проблемам.





В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим ветеранам, тем, кто все эти годы развивал «Маяк» и город. Благодарим коллектив предприятия за труд и желаем новых успехов! Пусть у озерчан всегда будут основания гордиться своими атомщиками и их достижениями!





Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков.











Уважаемые жители Озерска! Поздравляю вас с юбилеем города!









75 лет назад, в год Великой Победы, на берегах Иртяша началось не просто большое строительство – здесь рождалась атомная эпоха в истории нашей страны, создавался ядерный щит Отечества, который на десятилетия вперед обеспечил баланс сил во всем мире. За эти годы рядом с первым атомным реактором вырос удивительный город, один из самых красивых на Южном Урале. Сегодня Озерск – один из важнейших центров оборонной промышленности страны, обладающий уникальным высокотехнологическим производством, а статус территории опережающего развития позволяет воплощать в жизнь сложные инвестиционные проекты.





Город славен и своими научными, культурными, спортивными традициями и достижениями. Уверен, что потенциал Озерска будет достойно приумножен благодаря возможностям национальных проектов, тесному взаимодействию с корпорацией «Росатом», а также вашим собственным инициативам, ответственному и творческому подходу к делу. Пусть все начинания будут успешно реализованы. Желаю вам доброго здоровья и благополучия, счастья и радости в семьях!









Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.

















