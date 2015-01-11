Челябинск присоединился к Всероссийской акции «Спасибо медикам»

Источник: Центр медицинской профилактики ЧелябинскаВ Челябинске 19 и 20 июня волонтеры поздравили медицинских работников инфекционных отделений учреждений здравоохранения. Благодарность от имени горожан выразили специалистам ГКБ №№ 2, 9 и детской больницы № 1.В общей сложности добровольцы движения «Волонтеры-медики» передали больницам 9300 перчаток, 3000 масок, 60 емкостей антисептиков, а также детские рисунки. А челябинские художники подарили клиникам пять картин. Помимо подарков, волонтеры мелом написали под окнами отделений слова благодарности, сообщает городской центр медицинской профилактики.«Это прекрасно, что такие акции существуют. Особенно сейчас, во время эпидемии, очень важно ценить каждого медика, делающего свой вклад в борьбу за наше здоровье. Спасибо вам, медики!» - говорит пресс-секретарь регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» по Челябинской области