На Южном Урале в рамках подготовки к общероссийскому голосованию провели обучающий вебинар для общественных наблюдателей

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО...
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне...
В Озерске состоялась встреча главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и председателя избирательной комиссии округа Алексея Рожкова.Глава округа убедился, что подготовка к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию...
Утром 22 июня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель профсоюза ПО «Маяк» Максим Чубенко, заместитель главы...
Участникам площадки «Урал Медийный» форума «Утро-2020» предстоит выполнить задания онлайн-хакатона и создать бота в Telegram, моушн-дизайн для Instagram и вирусный ролик для TikTok. Продукты оценят представители медиакомпаний, которые предоставят авторам лучших работ места для удаленных и офлайн-стажировок, сообщает Молодежный ресурсный центр...
Новый уровень обследования и лечения животных готовы предложить их владельцам специалисты Челябинской городской ветеринарной станции. В июне здесь организовано новое подразделение — визуальной диагностики, которое объединило кабинеты УЗИ и рентгенологического обследования...
В период пандемии коронавируса серьезным заделом в наращивании объемов производства и повышении эффективности работы предприятий, в первую очередь, промышленных, стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»...
Обучающее мероприятие для общественных наблюдателей провели 19 июня Общественная палата и Избирательная комиссия Челябинской области в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ.Учитывая продолжающийся на Южном Урале режим повышенной готовности, семинар прошел в онлайн-формате. Онлайн-трансляцию организовал сайт 1obl.tv. Участие в мероприятии приняли общественные наблюдатели со всего региона, сообщает пресс-служба ОП ЧО.В рамках вебинара спикеры напомнили, что участие независимых наблюдателей предусмотрено на всех этапах голосования и подсчета голосов. Функцию по их направлению на участки возложена на Общественную палату Челябинской области, соглашение о сотрудничестве которой с избиркомом было подписали 5 июня. Приоритетными задачами на предстоящем общероссийском голосовании являются обеспечение законности и прозрачности процедуры голосования, а также безопасность для здоровья граждан.«Общественное наблюдение за выборными процессами уже не первый год является важным направлением работы Общественной палаты Челябинской области. В этот раз на каждом избирательном участке будут дежурить от 2 до 6 человек. И руководители муниципальных общественных палат выступают координаторами данного процесса на местах. С целью получения обратной связи от территорий будет организован сбор информации от руководителей мониторинговых групп о ходе голосования, фактах нарушений, работе наблюдателей на единый телефонный номер посредством смс-сообщений по графику», - отметил руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.